Известная певица придумала для ребенка массу развлечений, чтобы та не заскучала в самоизоляции.

«Мамина гордость!» — дочь Орбакайте сделала кавер на хит знаменитой мамы

Фото: Instagram @orbakaite_k

Самоизоляция — это весело! По крайней мере, так считают звезда эстрады Кристина Орбакайте и ее восьмилетняя дочь Клава Земцова. Несмотря на массу ограничений, пара нашла, чем себя развлечь в четырех стенах.

Так, девочка и ее знаменитая мама сделали необычный кавер на старый хит Кристины «Поговорим». На кадрах, опубликованных в Instagram артистки, видно, что Клавдия не просто организовала подтанцовку, но и сама с удовольствием исполняет роль вокалистки.

«Сидим дома, но не теряем бодрости духа и хорошего настроения! Мы с @claudiazemtsova поем и танцуем для вас и вместе с вами! Подпевайте!» — обратилась к подписчикам Орбакайте.

Судя по лестным отзывам в комментариях, забавный ролик и впрямь порадовал поклонников певицы. К слову, многие подписчики Кристины признались, что не ожидали увидеть тихую и скромную Клаву в роли настоящей артистки.

«Любимые! Вы всем подняли настроение! Спасибо вам большое!»

«Как круто, спасибо. Мы бы и от концерта не отказались!»

«Клава, оказывается, умеет зажигать! Да еще как! Мамина гордость!»

«Девчули, вы супер! Спасибо за эмоции! А то мы совсем зачахли в самоизоляции…» — писали счастливые фолловеры Кристины.

Кстати, это не первый раз, когда Орбакайте и ее маленькая Клава поют дуэтом. Так, например, несколько недель назад знаменитая артистка поделилась трогательным видео, где укладывает дочку спать и заодно исполняет вместе с ней колыбельную.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто научил восьмилетнюю дочь Кристины Орбакайте читать книги на испанском языке.

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