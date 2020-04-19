Названа истинная причина крушения самолета Л-142 под Хабаровском

Ошибка в пилотировании привела к падению легкомоторного самолета-амфибии Л-142 в 35 километрах от аэродрома «Калинка», расположенного в Хабаровском крае. Информация об этом появилась на странице аэрообъекта в Instagram.

«18 апреля при испытательном полете произошла катастрофа с самолетом-амфибией Л-142. Самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Действия летчика-испытателя привели к срыву самолета на малой высоте, и это стало причиной гибели четырех человек. Наши глубокие соболезнования родным и близким», — сообщалось в публикации.

Instagram @kalinka_aero

О страшной трагедии стало известно утром в субботу, 18 апреля. Через несколько минут после вылета Л-142 внезапно сбился с курса и рухнул на землю. На место происшествия незамедлительно были направлены группа спасателей ДВРПСО МЧС России в составе шести человек, одной единицы техники и отделение 35 краевой пожарной части. При падении кабина самолета внезапно загорелась.

В результате ЧП погибли четыре человека. В том числе, владелец воздушного судна, бизнесмен Илья Карабут. По факту случившегося Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности крушения самолета-амфибии в Хабаровском крае.