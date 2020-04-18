Стали известны подробности крушения самолета под Хабаровском

Легкомоторный самолет, принадлежавший бизнесмену Илье Карабуту, потерпел крушение в 35 километрах от аэродрома Калинка, расположенного в Хабаровском крае. Точная причина трагедии устанавливается, цитирует ТАСС председателя правительства края по вопросам топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Литвинчука.

Как сообщает МЧС РФ по региону, на место ЧП незамедлительно были направлены группа спасателей ДВРПСО МЧС России в составе шести человек, одной единицы техники и отделение 35 краевой пожарной части. При падении воздушное судно внезапно загорелось.

На место ЧП также выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, картеа скорой помощи и оперативно-следственная группа.

Как удалось установить позже, многоцелевой легкий самолет-амфибия Л-4 упал при выполнении учебно-тренировочного полета. В результате инцидента, по предварительной информации, погибли три человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет МиГ-31 рухнул в Казахстане.