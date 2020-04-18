Стали известны имена погибших при крушении самолета Л-4 в Хабаровском крае

Легкомоторный самолет-амфибия Л-4, принадлежавший бизнесмену Илье Карабуту, потерпел крушение около 7.15 утра по московскому времени в субботу, 18 марта. ЧП произошло в нескольких десятках километрах от Хабаровского края.

5-tv.ru публикует список погибших в результате авиакатастрофы:

Денис Я. Михаил О. Илья К.

Личность еще одного погибшего устанавливается.

Трагедия произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета. При падении воздушное судно внезапно объяло пламя. Прибывшим на место ЧП сотрудникам экстренных спецслужб удалось ликвидировать возгорание за несколько минут.

В настоящий момент на месте трагедии работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, медики и оперативно-следственная группа.

Точная причина падения Л-4 неизвестна. По факту случившегося организована проверка.

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