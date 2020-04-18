Стали известны имена погибших при крушении самолета Л-4 в Хабаровском крае
В момент трагедии на борту находились пилот и трое пассажиров.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Легкомоторный самолет-амфибия Л-4, принадлежавший бизнесмену Илье Карабуту, потерпел крушение около 7.15 утра по московскому времени в субботу, 18 марта. ЧП произошло в нескольких десятках километрах от Хабаровского края.
5-tv.ru публикует список погибших в результате авиакатастрофы:
- Денис Я.
- Михаил О.
- Илья К.
Личность еще одного погибшего устанавливается.
Трагедия произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета. При падении воздушное судно внезапно объяло пламя. Прибывшим на место ЧП сотрудникам экстренных спецслужб удалось ликвидировать возгорание за несколько минут.
В настоящий момент на месте трагедии работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, медики и оперативно-следственная группа.
Точная причина падения Л-4 неизвестна. По факту случившегося организована проверка.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане.
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