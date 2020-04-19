32-летнего нарушителя правопорядка задержали сотрудники Росгвардии.

Москвич пробрался в закрытую на карантин школу, чтобы поиграть на компьютере

Фото: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele

Москвич пробрался в закрытую из-за пандемии коронавируса школу, чтобы поиграть на компьютере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве.

«Ночью в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Восточному округу столицы поступила информация о срабатывании датчиков движения в одном из учебных заведений, расположенных на 2-й Бухвостовой улице», — сказали в ведомстве.

На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии. При проверке школы правоохранители обнаружили, что входная дверь взломана. В одном из учебных классов росгвардейцы задержали гражданина, который играл на школьном компьютере в сетевую игру.

32-летнего нарушителя правопорядка задержали. Кроме прочего, к мужчине могут применить санкции статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Для физических лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции.

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