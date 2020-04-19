«Лучше в это не лезьте»: Прилучный впервые прокомментировал избиение супруги
Неделю назад актриса Агата Муцениеце со слезами на глазах заявила о насилии в ее семье.
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Фото, видео: Instagram @bugevuge; Facebook / Павел Прилучный
После того, как звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце обвинила собственного супруга — актера Павла Прилучного — в бытовом насилии (девушка настаивала, что он ее избил), молодой человек буквального пропал из поля зрения журналистов и собственных поклонников.
Больше недели публика гадала, в каком состоянии сейчас пребывает актер и что думает, насчет грандиозного скандала. Но выйти на связь и впервые прокомментировать случившееся Прилучный решился только недавно, сообщает «Экспресс газета».
Во время одного из прямых эфиров в социальных сетях Павел рассказал, что в настоящий момент дети проживают у него и весело проводят время. Вероятно, это главное свидетельство того, что паре удалось найти общий язык, предположили фанаты.
Обратив внимание на животрепещущий вопрос: «Бил или не бил?», актер ответил нехотя и неоднозначно.
«Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», — смеясь, заметил Павел.
В конце февраля 2020 года звездная пара Прилучный и Муцениеце объявили о своем разводе. По версии Агаты, этот шаг — необходимость, поскольку она якобы больше не может терпеть предательского отношения к себе. Сам Павел никак не комментировал это заявление, игнорируя любые вопросы поклонников на эту тему. В настоящий момент, по словам супруги актера, они занимаются сбором документов для начала бракоразводного процесса.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что именно послужило началом грандиозного скандала Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.
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