Конфликт, закончившийся рукоприкладством, начался в прямом эфире, свидетелем сцены стали некоторые пользователи соцсетей.

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Фото, видео: Instagram @agataagata, @muceniece_nonna

Свидетелями начала ссоры между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным, с которым актриса находится в процессе развода, оказались некоторые подписчики ее аккаунта в Instagram. Они рассказывают, что Агата вела прямой эфир со своим приятелем, когда в кадре неожиданно появился Прилучный и устроил скандал.

«Она вела прямой эфир с другом, он подошел, вырвал телефон, и мат пошел, и все… Было даже мне страшно», — написала в комментариях одна из поклонниц Муцениеце.

Сразу после этой сцены прямой эфир оборвался.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Агата Муцениеце рассказала в соцсетях, что Павел Прилучный, уже несколько дней непрерывно употребляющий алкоголь, избил ее, выбросил ее телефон и выгоняет с детьми из дома, несмотря на пандемию коронавируса. Позже агент актрисы рассказала, что Агата с детьми находится дома и у нее «все хорошо», но выйти на связь она пока не может, поскольку лишилась телефона.

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