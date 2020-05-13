Великий праздник звездная пара отметила в тесном семейном кругу.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Из-за угрозы заражения коронавирусом в этом году россияне были вынуждены отказаться от посещения храмов даже в праздник Светлой Пасхи. Однако большинство людей не унывало и старалось поддерживать атмосферу веселья и добра, даже если все вокруг их слишком угнетает.

В числе оптимистов оказалась и звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачева. Они не страшились жестких ограничений, а напротив, старались дарить радость друг другу и окружающим. В своем Instagram супруг Примадонны выложил видео, где показал, как его семья отмечала праздник.

Сначала шестилетние близнецы Гарри и Лиза, по давно сложившейся традиции, прочли стих, распределив его по ролям. При этом, каждый из них выглядел очень нарядно: дочь артистов надела пышное платье алого цвета, а ее братик — элегантный костюм с бабочкой на шее. А затем в кадре появилась Алла Борисовна, на удивление пребывающая во всем домашнем и даже без макияжа. Впрочем, это лишь придало ее образу женственности и нежности.

Instagram @maxgalkinru

«Христос воскрес!» — обратился к подписчикам Максим, поздравив их великим событием.

В комментариях фолловеры оценили старания детишек, поблагодарили за поздравление, и в ответ пожелали звездной семье бесконечного счастья, крепкого здоровья, а также тепла и уюта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что буквально за несколько дней до Пасхи примадонна отметила свой 71 день рождения.

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