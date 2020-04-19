«Как бы и не измена»: Диденко рассказала об интимной жизни до и после смерти мужа

Аптечный блогер Екатерина Диденко откровенно ответила на вопросы подписчиков в Instagram об интимной жизни до и после смерти мужа Валентина на вечеринке с сухим льдом.

В полдень 19 апреля блогер предложила подписчикам сыграть в игру «Было/не было». Они писали ей вопросы с помощью специальной формы в сторис, а та отвечала на них в течение дня.

Многие интересовались «взрослыми» темами. В частности, Екатерину спросили был ли у нее секс до 18 лет. Она ответила отрицательно. Также у нее попросили поделиться мнением об интимной близости до свадьбы.

«Не понимаю, зачем тянуть. А если не понравится? А если у партнеров разные желания? А если одному хочется раз в месяц, а другому каждый день? Чтобы через несколько месяцев развестись? Пока не попробуешь торт — не узнаешь, с какой он начинкой», — ответила Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Также она призналась, что никогда не изменяла мужу. За 11 лет брака у нее даже не возникало мыслей о разводе. По ее словам, для них обоих роман друг с другом стал первыми серьезными отношениями.

«Измена мужу? После трагедии?» — уточнил подписчик.

«Не было. Но это как бы и не измена», — ответила Екатерина.

Instagram @didenko.katerina

«Аптечный ревизорро» отрицательно ответила на вопрос, возвращалась ли она к бывшему после смерти Валентина. Кроме того, она призналась, что не занималась сексом втроем.

Instagram @didenko.katerina

Как отмечает «Экспресс газета», Екатерина Диденко так и не смогла полностью восстановиться после февральской трагедии в сауне на вечеринке с сухим льдом. 29-летняя девушка всем рассказывала о своих чувствах в надежде, что от этого боли станет меньше. Она подчеркнула, что улыбка на лице не отражает ее внутреннее состояние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «аптечный ревизорро» показала положительный тест на беременность. Спустя какое-то время это вызвало шквал критики и хейта в ее адрес.