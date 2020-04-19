«Как бы и не измена»: Диденко рассказала об интимной жизни до и после смерти мужа
«Аптечный ревизорро» откровенно ответила на вопросы подписчиков в Instagram. В частности, о связи с бывшим и сексе втроем.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Аптечный блогер Екатерина Диденко откровенно ответила на вопросы подписчиков в Instagram об интимной жизни до и после смерти мужа Валентина на вечеринке с сухим льдом.
В полдень 19 апреля блогер предложила подписчикам сыграть в игру «Было/не было». Они писали ей вопросы с помощью специальной формы в сторис, а та отвечала на них в течение дня.
Многие интересовались «взрослыми» темами. В частности, Екатерину спросили был ли у нее секс до 18 лет. Она ответила отрицательно. Также у нее попросили поделиться мнением об интимной близости до свадьбы.
«Не понимаю, зачем тянуть. А если не понравится? А если у партнеров разные желания? А если одному хочется раз в месяц, а другому каждый день? Чтобы через несколько месяцев развестись? Пока не попробуешь торт — не узнаешь, с какой он начинкой», — ответила Диденко.
Также она призналась, что никогда не изменяла мужу. За 11 лет брака у нее даже не возникало мыслей о разводе. По ее словам, для них обоих роман друг с другом стал первыми серьезными отношениями.
«Измена мужу? После трагедии?» — уточнил подписчик.
«Не было. Но это как бы и не измена», — ответила Екатерина.
«Аптечный ревизорро» отрицательно ответила на вопрос, возвращалась ли она к бывшему после смерти Валентина. Кроме того, она призналась, что не занималась сексом втроем.
Как отмечает «Экспресс газета», Екатерина Диденко так и не смогла полностью восстановиться после февральской трагедии в сауне на вечеринке с сухим льдом. 29-летняя девушка всем рассказывала о своих чувствах в надежде, что от этого боли станет меньше. Она подчеркнула, что улыбка на лице не отражает ее внутреннее состояние.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «аптечный ревизорро» показала положительный тест на беременность. Спустя какое-то время это вызвало шквал критики и хейта в ее адрес.
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