Министр предположил, что сейчас президента устраивает качество российской машины представительского класса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova, MIT Russia, Komsomolskaya Pravda

Президент РФ Владимир Путин ранее давал рекомендации по улучшению российского автомобиля представительского класса Aurus. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«С учетом того, что Владимир Владимирович стал активно использовать Aurus, первое время он давал также рекомендации, по своим направлениям, которые он считал, правильно изменить. В первую очередь это касалось технической работы Aurus», — сказал министр в эфире федерального телеканала.

Мантуров отметил, что пожелания президента были учтены. Он предположил, что сейчас главу государства полностью устраивает качество автомобиля.

«Я от него (Владимира Путина — Прим. ред.) крепких словечек, особенно по Aurus, не слышал… Он всегда очень демократичен и сдержан. Дает всегда правильные рекомендации, которые оперативно исполняются, но вот уже, честно говоря, давно не спрашивал. Значит, все нравится, и все работает качественно», — считает глава Минпромторга.

По его словам, первые серийно произведенные автомобили Aurus будут переданы клиентам уже в марте 2021 года. В настоящее время продолжается этап тестирования.

Ожидается, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в первом квартале 2021 года. Их сборку наладят на заводе в Елабуге. Автопроизводители собираются выпустить 360 автомобилей в 2021 году, 1724 — в 2022-м, 4030 — в 2023-м и 5274 — в 2024-м. На данный момент на автомобили Aurus уже поступило более 700 предзаказов. Стоимость машины в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что люксовый автомобиль Aurus Senat Cabrio показали на выставке ретро-автомобилей в Москве. Он не имеет крыши и предназначен специально для участия в военных парадах.

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