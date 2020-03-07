Люксовый Aurus Senat Cabrio показали на выставке ретро-автомобилей в Москве

На 29-й выставке старинных автомобилей и антиквариата «Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина» в Москве показали люксовый кабриолет Aurus Senat, специально разработанный для использования на военных парадах.

Дизайн новой модификации кабриолета создан на базе стилистики седана представительского класса Aurus Senat S600. Автомобиль имеет мягкую крышу, а также регулируемый поручень для езды стоя, который установлен в центре салона.

Сообщалось, что в 2020 году Aurus Senat Cabrio примет участие в Параде Победы на Красной площади.

С 6 по 9 марта в Сокольниках проходит уникальная выставка: музейно-выставочный технический центр Автомотоклуба ФСО России впервые представил полную коллекцию парадных кабриолетов. В частности, машины марок ЗИС-110Б, ЗИЛ-111В, ЗИЛ-111Д, ЗИЛ-117В, ЗИЛ-41044, ЗИЛ-41041.

Во времена СССР эти автомобили участвовали в военных парадах не только в Москве, но и других городах социалистического лагеря. Кроме того, их эксплуатировали и на торжественных встречах космонавтов, в том числе, Юрия Гагарина.

Ранее 5-tv.ru показал видео с генеральной репетиции Парада Победы в Москве, где министр обороны РФ Сергей Шойгу появился на кабриолете Aurus Senat Cabrio.