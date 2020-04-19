Скончавшаяся женщина была госпитализирована за день до смерти.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Работники соцтакси оставили жительницу Москвы умирать у собственного дома — на лавочке у подъезда. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом.

На кадрах видно, что у автомобиля стоят два человека в медицинской одежде. Один из них за руку вытаскивает из автомобиля женщину. Рядом находятся очевидцы, которые о чем-то спорят с работниками соцтакси. Женщина тем временем ложится на лавку.

Как сообщал 5-tv.ru, эта сцена произошла вечером 18 апреля. За день до этого москвичку госпитализировали с циррозом печени. Работники соцтакси пытались дозвониться в ее квартиру по домофону, но не смогли. Тогда они просто высадили 48-летнюю женщину на лавку, где та и скончалась.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Врач предупредил россиян о последствиях частой дезинфекции рук
21:04
«Возмужала»: звезда Playboy выложила в сеть ТОП своих фото за пять лет
20:53
Видео: работники соцтакси бросили москвичку умирать у подъезда
20:42
Москвичку бросили умирать на лавке у дома на следующий день после госпитализации
20:41
Малышева показала на видео, как врачи реанимируют пациента с коронавирусом
20:22
Видео: минивэн разорвало пополам от удара легковушки в Петербурге

Сейчас читают

После скандала с избиением Муцениеце удивила фанатов нежным фото с Прилучным
«Наташ, мы там все уронили»: как мем про котов стал символом всех проблем
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок