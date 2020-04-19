Видео: работники соцтакси бросили москвичку умирать у подъезда

Работники соцтакси оставили жительницу Москвы умирать у собственного дома — на лавочке у подъезда. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом.

На кадрах видно, что у автомобиля стоят два человека в медицинской одежде. Один из них за руку вытаскивает из автомобиля женщину. Рядом находятся очевидцы, которые о чем-то спорят с работниками соцтакси. Женщина тем временем ложится на лавку.

Как сообщал 5-tv.ru, эта сцена произошла вечером 18 апреля. За день до этого москвичку госпитализировали с циррозом печени. Работники соцтакси пытались дозвониться в ее квартиру по домофону, но не смогли. Тогда они просто высадили 48-летнюю женщину на лавку, где та и скончалась.