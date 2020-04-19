Москвичку бросили умирать на лавке у дома на следующий день после госпитализации

Жительницу Москвы бросили умирать у ее дома на следующий день после госпитализации. Как стало известно 5-tv.ru, женщина скончалась на лавочке у подъезда.

Трагедия произошла с 48-летней москвичкой. 17 апреля она почувствовала себя плохо — у больной был цирроз печени. Ее сын вызвал в квартиру на Ботанической улице медиков. Те увезли его мать в больницу на автомобиле скорой помощи.

Вечером 18 апреля женщину привезли обратно домой на социальном такси. Его сотрудники попытались дозвониться в квартиру через домофон, но им никто не ответил. Тогда они чуть ли не насильно высадили женщину, несмотря на ее жалобы на сильную слабость.

Когда соцтакси уехало, женщина осталась на лавочке. Вскоре она скончалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач умерла от инфаркта после того, как ей отказали в госпитализации. Вместо поездки в больницу 46-летней женщине предложили отдохнуть дома и выпить сладкий чай.