Новолуние, коварный Уран и «черные лебеди»: что сулят планеты на неделю с 20 по 26 апреля

С 20 по 26 апреля 2020 года звезды сулят человечеству непростую жизнь, полную не самых радужных сюрпризов. О том, как себя вести, чтобы избежать неприятностей, на своем YouTube-канале рассказала известный астролог Алена Никольская.

По ее словам, на следующей неделе Солнце переходит в знак Тельца, а значит, пора перестраиваться и нам. Не стоит начинать новые важные проекты, но лучше поторопиться завершить начатые дела.

«Всегда, когда планеты меняют знаки, это несет некоторое чувство нестабильности, беспокойства, и в этот момент лучше ничего не начинать нового и закруглять старые дела. Нужно подождать, пока наша внутренняя энергетика уляжется, и можно будет двигаться дальше», — рассказала Никольская.

В этом году переход Солнца в Тельца ознаменован пребыванием в этом же знаке другой планеты, которая любит строить козни — Урана. Поэтому всю неделю стоит сохранять бдительность, посоветовала астролог.

«Уран толкает нас на большое количество изменений, причем тогда, когда мы к этому не готовы. И то, что называется „черным лебедем“ как раз случается в таких аспектах. Поэтому с 20 апреля по 3 мая, пожалуйста, будьте аккуратны. И я вам не советую планировать ничего долгоиграющего, потому что вам точно придется пересмотреть свои планы», — рекомендовала ведущая.

Второй день недели, однако, сулит успех людям решительным, способным в короткий срок начать и закончить дело. Остальным, по мнению астролога, не стоит затевать долгие планы, чтобы они не прогорели.

Среда будет довольно напряженной из-за квадратуры Солнца и Сатурна. Никольская отметила, что желание высказать свое мнение и доказать, что оно единственно верное, будет преследовать всех.

«Если есть напряженные отношения, то в этот момент, а он будет длиться до конца недели, и даже до 30 апреля, будьте осторожны — можно получить по носу. Я вам не советую выяснять отношения с руководителями, органами, представителями правопорядка. А также решать любые вопросы с госорганами и чиновниками. Сидите тише воды, ниже травы», — посоветовала знаток небесных тел.

Четверг ознаменуется Новолунием. Но, если обычно в этом событии есть позитивные моменты, в этот раз их почти не будет. Коварный Уран и тут даст знать о себе, заставив вас пересматривать свои взгляды на ситуацию. Возможно, его влияние получится использовать для решения рабочих моментов.

«Поскольку Новолуние у нас в жестких аспектах с Ураном, он вас просто поставит в положение, когда-то, за что вы цепляетесь, Уран у вас просто заберет, разрушит, переделает и заставит выстраивать совершенно другую систему ценностей. Поэтому будьте аккуратны. Подумайте о тех ситуациях, где есть риски. Уран вас заставит по-новому взглянуть на рабочие ситуации и найти какую-то новую нишу, новые подходы», — рассказала астролог.

Кроме того, по словам Никольской, Уран отвечает за терроризм и экстремизм. Поэтому даже в условиях самоизоляции лучше максимально избегать выходов на улицу, так как высок риск оказаться не в то время и не в том месте. Любопытно, что следует быть осторожными и в своих действиях в соцсетях — любое неверное слово, написанное в это время, может потом аукнуться и принести неприятности.

Самым светлым днем недели станет пятница, когда Луна будет в Тельце, и всех ждет небольшое послабление, поделилась ведущая.

«Если у вас какие-то важные встречи, переговоры на этой неделе, запланируйте их все на пятницу. Хотелось бы, чтобы было хоть что-то позитивное на неделе, и в этом случае это пятница», — заметила Никольская.

Суббота, как и среда, будет способствовать раздражительности. По словам астролога, нужно помнить, что желание доказывать свою правоту присуще всем людям, а в этот день оно может привести к ссоре на пустом месте.

И, наконец, воскресенье станет днем, когда нужно особенно внимательно относиться к предложениям малознакомых людей. Положение планет способствует тому, что люди начинают идеализировать происходящее, чем нередко пользуются злоумышленники.

«В воскресенье у нас будет аспект квадратуры Меркурия и Юпитера. На нем нам хочется идеализировать какие-то ситуации. Часто именно в такие моменты мошенники пользуются вашей доверчивостью. Вы можете добровольно отдать им большую сумму денег, если они используют вашу доброту или просто усталость от постоянного напряжения. Если это временные знакомые, я вам советую взять паузу и не раньше конца следующей недели отвечать на просьбу», — заключила Никольская.

А ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога-психолога, как найти свою любовь в интернете и не нарваться на мошенников.