По меньшей мере десять человек погибли при стрельбе в Канаде
Стрелок был задержан и помещен под стражу.
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Фото, видео: REUTERS
Не менее десяти человек погибли при стрельбе в провинции Новая Шотландия в Канаде. Об этом рассказали в управлении местной полиции.
По данным сотрудника правоохранительных органов провинции Криса Лазера, сейчас проводится расследование инцидента и вероятнее всего число жертв увеличится.
ЧП произошло поздно вечером 18 апреля в городе Портапик. Согласно последним данным, 51-летний Габриэл Уортман открыл огонь по людям. В результате по меньшей мере десять человек погибли. Стрелок был задержан и помещен под стражу.
Отмечается также, что сначала сообщалось о гибели одной сотрудницы полиции и ранении одного полицейского. Однако позже эта информация не подтвердилась.
Согласно сведениям полицейских, стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не был. Мотивы мужчины пока не известны.
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