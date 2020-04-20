По меньшей мере десять человек погибли при стрельбе в Канаде

Стрелок был задержан и помещен под стражу.

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Фото, видео: REUTERS

Не менее десяти человек погибли при стрельбе в провинции Новая Шотландия в Канаде. Об этом рассказали в управлении местной полиции.

По данным сотрудника правоохранительных органов провинции Криса Лазера, сейчас проводится расследование инцидента и вероятнее всего число жертв увеличится.

ЧП произошло поздно вечером 18 апреля в городе Портапик. Согласно последним данным, 51-летний Габриэл Уортман открыл огонь по людям. В результате по меньшей мере десять человек погибли. Стрелок был задержан и помещен под стражу.

Отмечается также, что сначала сообщалось о гибели одной сотрудницы полиции и ранении одного полицейского. Однако позже эта информация не подтвердилась.

Согласно сведениям полицейских, стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не был. Мотивы мужчины пока не известны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчина напал с ножом на любовника жены в Петербурге. Любовный треугольник, закончившийся кровавой драмой, произошел в Пушкине.

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