Российские самбисты заняли первое место в зачете Кубка мира

|
Василиса Власова
Василиса Власова 9 0

Отечественные спортсмены выступали на международных соревнованиях с флагом, гимном и национальной символикой.

Российские самбисты заняли первое место на Кубке мира

Фото: ВКонтакте/Международная федерация самбо (ФИАС)/fias_official

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские самбисты триумфально выступили на крупном международном турнире в Душанбе в эти выходные. Наши спортсмены выступали на Кубке мира с флагом, гимном и национальной символикой, за два дня они завоевали 45 медалей: 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.

Сборная России была вне конкуренции и в классическом спортивном, и в боевом самбо, уверенно выиграв общекомандный зачет. Второе место — у команды Узбекистана: 23 медали (4-6-13). Третье место заняла Белоруссия — 12 наград (4-1-7).

Турнир дал тренерам сборной возможность проверить в деле и опытных спортсменов, и перспективную молодежь, а заодно как следует подготовиться к главному турниру сезона — чемпионату мира.

В 2026 году он пройдет в начале ноября в Узбекистане. Кроме классического спортивного и боевого самбо, медали разыграли также в дисциплине самбо среди слепых и слабовидящих атлетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самбо планируют включить в официальную программу военных спортивных игр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
Российские самбисты заняли первое место в зачете Кубка мира
20:22
Семь зданий избирательных участков в Брянске повреждены от ударов ВСУ
20:15
Избирательные участки в Москве завершили работу
20:05
Старейшая жительница России проголосовала на выборах в Грозном
19:58
ВСУ предприняли попытку массированной атаки для срыва выборов в России
19:49
Роскомнадзор зафиксировал более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Концерт Madk1d сорван: фанаты перекрыли улицу, полиция оцепила территорию
В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен