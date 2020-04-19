Мужчина напал с ножом на любовника жены в Петербурге
| Нюра Незванова Происшествия 158
Любовный треугольник, закончившийся кровавой драмой, произошел в Пушкине.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Житель Санкт-Петербурга ранил ножом любовника своей супруги. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.
Кровавая драма произошла в городе Пушкин, входящий в состав Северной столицы.
Известно, что нападавшему также потребовалась помощь медиков.
Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане.
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