Мужчина напал с ножом на любовника жены в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга ранил ножом любовника своей супруги. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

Кровавая драма произошла в городе Пушкин, входящий в состав Северной столицы.

Известно, что нападавшему также потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане.