В самоизоляции граждане стали меньше покупать спиртное.

В России снизился спрос на алкоголь во время пандемии коронавируса

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Спрос на алкогольные напитки в России упал по сравнению с первой неделей марта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском». Так, в период с 16 по 22 марта продажи водки снизились на 37%, а с 30 марта по 5 апреля — на 41%.

Аналогичная картина наблюдается с другими видами спиртного. Падение составляет от 24% до 58% в разных категориях. Реализация пива по сравнению с периодом начала марта упала на 26%.

Эксперты объясняют эту динамику тем, что в начале прошлого месяца россияне ожидали скорого роста цен на алкоголь и закупались напитками впрок. Так образовался повышенный спрос на спиртное. Образовавшийся в итоге у людей запас повлиял на падение спроса. Кроме того, в условиях борьбы с коронавирусом многие граждане лишились работы и стабильного дохода. Поэтому многие стали больше экономить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскачество дало советы по выбору правильного кагора.

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