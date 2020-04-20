«Ему было 45»: доктор Мясников рассказал о роковой ошибке молодости

Умный, сильный, мужественный и харизматичный — именно так россияне могут охарактеризовать выдающегося медика и популярного телеведущего Александра Мясникова.

Изо дня в день он дает ценные советы тем, кто потерял веру в выздоровление, лечит серьезные болезни и успешно справляется с любыми трудностями. Кажется, он никогда не допускает промахов. Но это лишь заблуждение.

В эфире одной из собственных передач знаменитый доктор рассказал, что до сих пор не может простить себе тот день, когда отказался прийти на день рождение любимого отца, академика Леонида Александровича, ради короткой встречи с возлюбленной.

«Ему было 45 лет, а у меня первая любовь, и я пошел к ней. Позвонил и говорю: „Папа, я сегодня не приду“. Он ответил: „Как знаешь“. Девушки и след простыл, а я пропустил последний день рождения отца: такие мы дебилы бываем», — признался Мясников.

Instagram @drmyasnikov.ru

По словам Александра, сегодня он корит себя за тот поступок, поскольку понимает, как много не успел сказать отцу. После смерти Мясникова-старшего, телеведущий старался уделять максимум внимания матери — Ольге Алиевой — в каком-то смысле пытаясь залечить душевные раны. Он был с ней до самого конца. Женщина скончалась на 93-м году жизни в начале 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Александр Мясников не считает коронавирус большой проблемой для россиян.