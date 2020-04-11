«Нас явно щадит»: Доктор Мясников о ситуации с коронавирусом
Врач рассказал о преимуществе россиян перед новым внеклеточным агентом.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев
Врач Александр Мясников в своем Telegram-канале поделился размышлениями о коронавирусе и рассказал о преимуществе перед ним россиян, сообщает «Экономика сегодня».
Медик провел аналогию между российской и западными системами здравоохранения в условиях пандемии COVID-19. По словам Александра Мясникова, коечный фонд и обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких в РФ намного больше, нежели чем на Западе.
«В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость — посмотрите на смертность. Все говорят о „Германском чуде“ и молчат про „Русское“: а ведь в Германии 2800 умерших на 82 миллиона населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 миллионов. При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии», — написал Александр Мясников.
Врач выразил уверенность, что большинство жителей России переболеет коронавирусом и выработает к нему «коллективный иммунитет». Александр Мясников призвал соблюдать меры самоизоляции и приложить максимум усилий, чтобы «безболезненно пережить презентацию» нового внеклеточного агента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции.
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