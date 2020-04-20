Александр Шустов и другие неустановленные лица подозреваются в крупном мошенничестве.

Гендиректора МФК «Мани Фанни Онлайн» отправили под домашний арест

Фото: moneyfunny.ru

Генерального директора микрофинансовой организации (МФК) «Мани Фанни Онлайн» Александра Шустова отправили под домашний арест. Как стало известно 5-tv.ru, очередной жертвой подозреваемого в крупном мошенничестве стала 35-летняя женщина.

Потерпевшая внесла в МФК два миллиона рублей рассчитывая получить высокие проценты. Когда женщина поняла, что вложенные средства не вернуть, обратилась в полицию. В результате глава «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов был задержан, у него проведены обыски. 19 апреля предполагаемый злоумышленник отправлен под домашний арест.

О том, что гендиректор вышеупомянутой МФК и другие неустановленные лица являются фигурантами уголовного дела стало известно в ноябре 2019 года. На тот момент Александр Шустов находился под подпиской о невыезде.

В мае 2019 года Центробанк исключил МФК «Мани Фанни» из реестра после того, как организация объявила о прекращении деятельности из-за невозможности досрочного возврата денег инвесторам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудника «Роскосмоса» обманули почти на три миллиона рублей.

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