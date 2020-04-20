Сотрудника «Роскосмоса» обманули почти на три миллиона рублей
Мошенники позвонили мужчине по телефону и представились сотрудниками банка.
Фото: ТАСС/Silas Stein
Главного специалиста компании «Российская космическая система» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») обманули мошенники. По предварительным данным, злоумышленники позвонили Михаилу Петрову на мобильный телефон и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что его денежный счет находится под угрозой. В целях безопасности они предложили закрыть его и открыть в другом банке.
Сотрудник «Роскосмоса» выполнил все инструкции, и в результате, как стало известно 5-tv.ru, перевел на мошеннический счет два миллиона 700 тысяч рублей. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк предупредил россиян о новых схемах мошенников, пользующихся доверчивостью граждан страны на фоне пандемии коронавируса.
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