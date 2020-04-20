СК пообещал наказывать за пранки над учителями в ходе дистанционного обучения
В сети участились случаи публикации материалов с издевательствами над педагогами во время онлайн-занятий.
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Следственный комитет РФ пообещал отслеживать и наказывать авторов материалов с издевательствами над учителями в ходе дистанционного обучения. На официальном сайте ведомства отмечается, что в последнее время участились случаи размещения в сети подобных кадров с записями онлайн-уроков, в связи с чем будут приняты необходимые меры.
Чтобы пресечь оскорбительное поведение школьников и их неуважение к преподавателям и сверстникам, действиям нарушителей, препятствующих учебному процессу, будет дана правовая оценка — вплоть до возбуждения уголовного дела.
«Важно помнить о том, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям», — отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начали выдавать продуктовые наборы для школьников.
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