«Прическа такая прикольная»: Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы
Фанаты участницы проекта «Дом-2» отметили, что естественность девушке к лицу.
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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86
Известная участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы. Она опубликовала в своем Instagram фото с мужем и детьми, где предстала перед подписчиками с естественными прядями и без макияжа.
«Христос Воскрес! Здоровья вам и вашим родным», — подписала фото Дарья.
До этого девушка сняла наращенные ресницы, потому как в условиях карантина салоны красоты закрыты, а делать коррекцию в домашних условиях собственноручно мало кто бы решился.
Фолловеры Дарьи отметили, что естественной она выглядит лучше и поинтересовались, как девушка сняла волосы: сама или воспользовалась чьей-то помощью.
«Очень хорошо без наращенных волос»;
«Даша, оставайся такой без наращенных волос»;
«Долой эти чужие волосы!» — прокомментировали подписчики.
Помимо этого фанаты Дарьи отметили, что девушка очень пополнела в самоизоляции, но добавили, что ей это даже к лицу.
«Такой пухляш стала, но тебе идет», — добавили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пынзарь призналась, что боится стать «хрюшкой» на карантине.
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