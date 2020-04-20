«Прическа такая прикольная»: Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы

Фанаты участницы проекта «Дом-2» отметили, что естественность девушке к лицу.

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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Известная участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы. Она опубликовала в своем Instagram фото с мужем и детьми, где предстала перед подписчиками с естественными прядями и без макияжа.

«Христос Воскрес! Здоровья вам и вашим родным», — подписала фото Дарья.

До этого девушка сняла наращенные ресницы, потому как в условиях карантина салоны красоты закрыты, а делать коррекцию в домашних условиях собственноручно мало кто бы решился.

Instagram @darya_pinzar86

Фолловеры Дарьи отметили, что естественной она выглядит лучше и поинтересовались, как девушка сняла волосы: сама или воспользовалась чьей-то помощью.

«Очень хорошо без наращенных волос»;

«Даша, оставайся такой без наращенных волос»;

«Долой эти чужие волосы!» — прокомментировали подписчики.

Помимо этого фанаты Дарьи отметили, что девушка очень пополнела в самоизоляции, но добавили, что ей это даже к лицу.

«Такой пухляш стала, но тебе идет», — добавили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пынзарь призналась, что боится стать «хрюшкой» на карантине.

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