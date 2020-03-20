Пынзарь призналась, что боится стать «хрюшкой» на карантине
Экс-участница «Дома-2» пожаловалась, что в домашней изоляции начала поправляться.
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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86
Домашняя изоляция заставила Дарью Пынзарь переживать из-за собственного веса. Об этом живущая с семьей в Турции экс-звезда «Дома-2» написала в Instagram.
«Сидя дома, я скоро стану хрюшкой. Готовим и едим, едим и готовим. С завтрашнего дня ломаю систему, начну с зарядки», — заявила блогер.
Жалобу на лишние килограммы девушка подкрепила снимком с кухни, где она запечатлена с сыном во время лепки пельменей. Подписчики заметили, что Пынзарь явно пококетничала: на фото блондинка стоит с оголенным торсом, но на прибавление в весе в кадре нет и намека. Впрочем, отдельные фолловеры предположили, что знаменитость что-то сделала с животом — либо втянула, либо использовала фотошоп.
Часть подписчиков согласилась с тем, что физические нагрузки и диета никому не помешают, в том числе Дарье. Другая половина постаралась разубедить девушку и похвалила ее фигуру.
«Даша стала дама в теле»;
«Судя по тому, что ты затерла живот, уже есть, что прятать»;
«Где ж вы поправились? Не вижу»;
«Прекрасная фигура у Даши. Попа есть, живот плоский. Не переживайте, ешьте», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь не смогла выговорить название Эйфелевой башни.
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