Пынзарь призналась, что боится стать «хрюшкой» на карантине

Домашняя изоляция заставила Дарью Пынзарь переживать из-за собственного веса. Об этом живущая с семьей в Турции экс-звезда «Дома-2» написала в Instagram.

«Сидя дома, я скоро стану хрюшкой. Готовим и едим, едим и готовим. С завтрашнего дня ломаю систему, начну с зарядки», — заявила блогер.

Жалобу на лишние килограммы девушка подкрепила снимком с кухни, где она запечатлена с сыном во время лепки пельменей. Подписчики заметили, что Пынзарь явно пококетничала: на фото блондинка стоит с оголенным торсом, но на прибавление в весе в кадре нет и намека. Впрочем, отдельные фолловеры предположили, что знаменитость что-то сделала с животом — либо втянула, либо использовала фотошоп.

Instagram @darya_pinzar86

Часть подписчиков согласилась с тем, что физические нагрузки и диета никому не помешают, в том числе Дарье. Другая половина постаралась разубедить девушку и похвалила ее фигуру.

«Даша стала дама в теле»;

«Судя по тому, что ты затерла живот, уже есть, что прятать»;

«Где ж вы поправились? Не вижу»;

«Прекрасная фигура у Даши. Попа есть, живот плоский. Не переживайте, ешьте», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь не смогла выговорить название Эйфелевой башни.