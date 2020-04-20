СК РФ проводит проверку по факту массовых убийств в Карелии в годы ВОВ

Следователи изучают рассекреченные ФСБ материалы о финских концлагерях, куда сгоняли советских военнопленных и мирных граждан.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Эксперты приступили к проверке по факту массовых убийств в Карелии в годы Великой Отечественной войны. Следователи изучают рассекреченные ФСБ материалы о финских концлагерях, куда сгоняли советских военнопленных и мирных граждан. Как говорят выжившие узники – условия там были хуже, чем в немецком плену. По оценкам историков, через них прошли более 50 тысяч человек, семь тысяч – погибли, в том числе женщины и дети.

В Следственном комитете подчеркнули, что преступления против человечности даже по прошествии многих лет не должны оставаться безнаказанными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях рассекреченных документов. После захвата Карело-Финской ССР с 1942 года по 1944-й финны построили 14 лагерей на территории республики, из них шесть — только в Петрозаводске.

 

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