Путин проведет совещание по оценке эффективности лечения COVID-19 в России
Общее число инфицированных коронавирусом в нашей стране достигло 47121.
Фото: ТАСС / Дружинин Алексей
Владимир Путин сегодня обсудит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.
В совещании принимут участие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных НИИ. Специалисты дают свою оценку — насколько эффективны методы лечения коронавируса в России и предпринимаемые меры в борьбе с пандемией.
За последние сутки в России коронавирусом заразились 4268 человек. Общее число достигло 47121.
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