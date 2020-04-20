На борту Cessna находились два члена экипажа.

Частный самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

Фото: globallookpress.com / Leonid Faerberg

Частный самолет Cessna совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Как стало известно 5-tv.ru, причиной послужил отказ датчика шасси.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробности авиационного инцидента выясняются.

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