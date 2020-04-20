Энрике Иглесиас показал, как развлекается с детьми в самоизоляции

Популярный испанский певец, отец троих детей Энрике Иглесиас продемонстрировал подписчикам, как играет со своим потомством в режиме самоизоляции. Певец выложил видео в своем профиле в Instagram, где он в качестве лошадки катает близнецов — Николаса и Люси на себе.

Сначала на папу залезает малыш, но не удерживается и падает, потом «оседлать» Энрике пытается Люси. У нее это получается лучше, чем у брата. В течение всего видео певец смеется и усердно развлекает своих детей.

«Подожди!» — подписал пост Энрике.

Instagram @enriqueiglesias

Видео умилило и позабавило фанатов певца. Они также отметили, что Энрике очень хороший папа, а у него милые дети.

«Боже мой! Это так мило!»

«Крутой папа, крутой папа», — прокомментировали пользователи.

Энрике Иглесиас и российская теннесистка Анна Курникова вместе уже 18 лет. Многие предполагают, что они уже давно женаты, но официального подтверждения этому нет. Два года назад у пары родились близнецы Николас и Люси, а в этом году дочь Мэри.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Энрике Иглесиас станцевал с двухмесячной дочерью.