Энрике Иглесиас показал, как развлекается с детьми в самоизоляции
Певец выложил видео в Instagram, где играет со своими отпрысками в лошадку.
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Фото, видео: Instagram @enriqueiglesias
Популярный испанский певец, отец троих детей Энрике Иглесиас продемонстрировал подписчикам, как играет со своим потомством в режиме самоизоляции. Певец выложил видео в своем профиле в Instagram, где он в качестве лошадки катает близнецов — Николаса и Люси на себе.
Сначала на папу залезает малыш, но не удерживается и падает, потом «оседлать» Энрике пытается Люси. У нее это получается лучше, чем у брата. В течение всего видео певец смеется и усердно развлекает своих детей.
«Подожди!» — подписал пост Энрике.
Видео умилило и позабавило фанатов певца. Они также отметили, что Энрике очень хороший папа, а у него милые дети.
«Боже мой! Это так мило!»
«Крутой папа, крутой папа», — прокомментировали пользователи.
Энрике Иглесиас и российская теннесистка Анна Курникова вместе уже 18 лет. Многие предполагают, что они уже давно женаты, но официального подтверждения этому нет. Два года назад у пары родились близнецы Николас и Люси, а в этом году дочь Мэри.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Энрике Иглесиас станцевал с двухмесячной дочерью.
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