Футболист Иннокентий Самохвалов скоропостижно скончался в возрасте 22 лет

Воспитанник футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов, выступавший в последнее время за фарм-клуб железнодорожников «Казанка», скоропостижно скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. „Локомотив“ потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в заявлении «Локомотива».

Там же уточняется, что защитнику стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности трагедии выясняются. У Самохвалова остались жена и сын.

Иннокентий Самохвалов находился в академии «Локомотива» с третьего класса. Выигрывал с командой клуба молодежное первенство России. За «Казанку» начал выступать только в этом сезоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15-летний футболист скончался от инфаркта прямо во время матча в Тамбовской области.