15-летний футболист скончался от инфаркта прямо во время матча
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Происшествие случилось на футбольном поле в Тамбовской области.
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Юный спортсмен скончался от инфаркта прямо во время футбольного матча в Тамбовской области, сообщает «Регион online».
По информации издания, 15-летний футболист почувствовал себя плохо на поле, ему вызвали «скорую». Однако врачи уже не смогли спасти подростка.
Известно, что инцидент произошел 28 февраля. 1 марта состоялось прощание с подростком.
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