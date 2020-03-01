15-летний футболист скончался от инфаркта прямо во время матча

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Мия Субботина
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Происшествие случилось на футбольном поле в Тамбовской области.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Юный спортсмен скончался от инфаркта прямо во время футбольного матча в Тамбовской области, сообщает «Регион online».

По информации издания, 15-летний футболист почувствовал себя плохо на поле, ему вызвали «скорую». Однако врачи уже не смогли спасти подростка.

Известно, что инцидент произошел 28 февраля. 1 марта состоялось прощание с подростком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок и мужчина погибли на масленичных гуляниях в Подмосковье.

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