15-летний футболист скончался от инфаркта прямо во время матча

Юный спортсмен скончался от инфаркта прямо во время футбольного матча в Тамбовской области, сообщает «Регион online».

По информации издания, 15-летний футболист почувствовал себя плохо на поле, ему вызвали «скорую». Однако врачи уже не смогли спасти подростка.

Известно, что инцидент произошел 28 февраля. 1 марта состоялось прощание с подростком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок и мужчина погибли на масленичных гуляниях в Подмосковье.