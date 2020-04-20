В Карачаево-Черкесии зарезали двух детей и пенсионерку
Инцидент произошел утром 20 апреля в квартире одного из домов по Первомайской улице в Черкесске.
Фото: www.globallookpress.com
Пенсионерку и двоих детей зарезали в Карачаево-Черкесии. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел утром 20 апреля в квартире одного из домов по Первомайской улице в городе Черкесск.
По версии следствия, тела 65-летней женщины и двоих детей были обнаружены в жилом помещении с множественными ранениями. В совершении жестокой расправы подозревается 64-летний мужчина, проживавший вместе с погибшими. Отмечается, что предполагаемый преступник в бессознательном состоянии был госпитализирован.
На месте происшествия следователи изъяли возможное орудие убийства. Вопрос о мере пресечения подозреваемому будет решаться в зависимости от его состояния здоровья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии». Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами стрельбы в Канаде стали 16 человек.
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