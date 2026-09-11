ТАСС: сын доцента МГУ Анны Каменевой признался в организации ее убийства

Несовершеннолетний сын доцента Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, сознался в убийстве матери. Об этом журналистам ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Вину 17-летний подросток признал, в содеянном сознался и рассказал следствию подробности совершенного им вместе со знакомым преступления», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, причиной убийства стал конфликт Каменевой с сыном, который фактически организовал расправу. В назначенный день подросток отвлекал домработницу на первом этаже частного дома, чтобы его 19-летний знакомый проник в спальню на втором этаже. Там молодой человек несколько раз выстрелил в женщину из травматического пистолета, а затем перерезал ей горло. Предполагаемый убийца объявлен в розыск и заочно арестован.

Анна Каменева родилась в 1983 году. В 2005-м с отличием окончила юридический факультет МГУ, в 2009-м защитила кандидатскую диссертацию. С 2011 года работала доцентом Высшей школы государственного аудита МГУ. Она была автором восьми книг и более 40 научных статей. Каменева погибла в конце августа в возрасте 43 лет, ее тело нашли в Московской области. По делу об убийстве был задержан и арестован 17-летний сын.

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