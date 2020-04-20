По данным местной полиции, произошедшее официально стало самым массовым убийством в истории страны.

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Фото, видео: REUTERS, 5-tv.ru

Самое массовое как минимум за последние 30 лет убийство произошло в Канаде. В провинции Новая Шотландия 51-летний мужчина, переодетый в полицейскую форму, открыл беспорядочный огонь по прохожим из окна автомобиля. При этом, преступник постоянно перемещался и успел расстрелять людей в нескольких районах.

В результате, по данным СМИ, погибли по меньшей мере 16 человек. Среди них — сотрудница полиции. Еще один страж порядка — ранен. Погоня за стрелком длилась 12 часов. Наконец, к утру его удалось задержать. Позже в полиции заявили, что злоумышленник погиб. При каких именно обстоятельствах — пока не известно. Как и мотивы убийцы. Расследование продолжается.

Тем временем стало известно, что устроивший стрельбу ранее работал стоматологом. Поэтому его уже прозвали «кровавым дантистом».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчина напал с ножом на любовника жены в Петербурге. Любовный треугольник, закончившийся кровавой драмой, произошел в Пушкине.

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