«Слава богу, она не сказала больше»: Никас Сафронов ответил на слухи о романе с Натальей Штурм

Известный российский художник Никас Сафронов опроверг информацию о романе с певицей Натальей Штурм, которую ранее растиражировали СМИ. О своих отношениях с артисткой деятель искусства рассказал в эксклюзивном видеокомментарии для 5-tv.ru.

«История с Натальей Штурм — о том, что я отверг ее или встречаюсь с ней — не соответствует действительности. Я ее узнал лет 30, наверное, назад. Она была юная, симпатичная девушка, встречающаяся с Новиковым Сашей (шансонье, композитор — Прим. ред.). Потом она пропала, лет 10-15 я ее не видел. И недавно встретил ее снова — на программе „Звезды сошлись“ она через одного человека сидела с левой стороны от меня. Мы поприветствовали друг друга: „Здравствуйте, здравствуйте“, и все. После эфира и до эфира я с ней не общался», — рассказал Сафронов.

Художник признался, что рассматривает слова Натальи в качестве шутки. Та ранее сказала, что Никас не предлагал ей стать его моделью из-за параметров фигуры. Якобы ему нравятся «очень большие задницы», до которой певице не хватает «как минимум, три-четыре размера».

«Ее слова можно рассматривать как шутку, безобидную шутку. Слава богу, она не сказала больше: что я напряг ее или пытался ею овладеть где-нибудь, что бывает зачастую. Она все-таки выше, надеюсь, этого — во всяком случае таких обвинений», — сказал Никас.

Он пожелал Штурм здоровья и удачи в личной жизни. Художник добавил, что в его жизни уже есть возлюбленная, поэтому кандидатуру Натальи в этом контексте он не рассматривал.

«Я желаю ей удачи, здоровья. Я понимаю, что она красивый человек и, наверное, найдет себе красивого избранника, мужчину. Просто она апеллирует тем, что у нее никого нет, насколько я понял, что даже Никас ее отверг. Это неправда, я не отвергал и никогда не рассматривал ее как девушку. У меня есть девушка, я с ней встречаюсь и мне этого пока достаточно», — заявил Сафронов.

Деятель искусства также выразил надежду, что кого-то повеселили слова Натальи.

«Пусть это развеселит всех, кто находится сегодня в карантине во время коронавируса, и это даст им маленькую улыбку. Я ей желаю удачи и всем, кто нуждается во внимании. Я считаю, что все женщины должны иметь своего мужчину, любимого мужчину. Это нормально», — сказал Сафронов.

В заключение он признался, что считает себя женатым на искусстве и снова пожелал всем удачи.

«Я взрослый человек и как-то уже не рассматриваю вообще позицию встречаться с кем-то серьезно. Я думаю, что женат на искусстве. У меня есть все для того, чтобы чувствовать себя комфортно. С кем-то встречаюсь, с кем-то общаюсь, но больше я посвящаю себя творчеству. Особенно, во времена такие вот непростые. Всем желаю удачи, храни вас Бог, ангела вам хранителя во всех ваших делах и начинаниях. Я думаю, все будет хорошо, все пройдет», — подытожил Сафронов.

Как сообщал 5-tv.ru, слухи о неудавшемся романе между Никасом Сафроновым и певицей появились после участия последней в передаче на одном из федеральных телеканалов. Наталья Штурм рассказала 5-tv.ru, что ведущий спросил ее, не просил ли прославленный художник позировать ему. Артистка ответила отрицательно, но ее фразу использовали так, якобы Никас отказался быть ее любовником.