Стоимость фьючерса на добываемое в Техасе сырье с поставкой в мае рухнула на 57%.

Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже восьми долларов за баррель

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% — до 7,85 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 19:26 по московскому времени.

По состоянию на 19:30, майский фьючерс нефти WTI торговался на уровне 7,65 доллара за баррель. Это на 58,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Отмечается, что добываемая в Техасе нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки в восемь долларов за баррель.

В свою очередь, цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне снизилась всего на 9,9% — до 22,6 доллара за баррель. Североморская смесь марки Brent подешевела на 5,3% — до 26,58 доллара за баррель.

Курсы доллара и евро тем временем начали расти. Так, на торгах Московской биржи американская валюта подорожала на 0,8%, до 74,6 рубля, а евро — на 0,9%, до 81,12 рубля

Как сообщал 5-tv.ru, мировые цены на нефть начали падать еще на минувшей неделе. Аналитики связывали это с публикацией данных Минэнерго США. В ведомстве сообщили о росте запасов «черного золота».

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
74.67
0.73 81.10
0.99
Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

Последние новости

20:03
«Пугачева сидит, и мы посидим»: Психолог о мотивах Галкина в изоляции Примадонны
19:58
Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже восьми долларов за баррель
19:56
Лесные пожары охватили пять регионов России
19:42
«Будто песок в груди»: Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах
19:38
Каждый второй мобильный банк уязвим для хакерских атак — эксперты
19:29
Группа вымогателей задержана в Москве

Сейчас читают

«До слез обидно» — Дарья Мороз о стремительном выбывании из «Танцев со звездами»
Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок