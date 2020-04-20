Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже восьми долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% — до 7,85 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 19:26 по московскому времени.

По состоянию на 19:30, майский фьючерс нефти WTI торговался на уровне 7,65 доллара за баррель. Это на 58,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Отмечается, что добываемая в Техасе нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки в восемь долларов за баррель.

В свою очередь, цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне снизилась всего на 9,9% — до 22,6 доллара за баррель. Североморская смесь марки Brent подешевела на 5,3% — до 26,58 доллара за баррель.

Курсы доллара и евро тем временем начали расти. Так, на торгах Московской биржи американская валюта подорожала на 0,8%, до 74,6 рубля, а евро — на 0,9%, до 81,12 рубля

Как сообщал 5-tv.ru, мировые цены на нефть начали падать еще на минувшей неделе. Аналитики связывали это с публикацией данных Минэнерго США. В ведомстве сообщили о росте запасов «черного золота».