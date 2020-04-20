«Людей я не увольняю»: как Кети Топурия держит бизнес на плаву?

Звезды всеми силами стараются поддержать бизнес в период пандемии коронавируса. Некоторые даже его перепрофилируют, чтобы не сокращать штат и не оставлять людей без работы. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, солистка «А-Студио» Кети Топурия даже начала пошив защитных масок, в то время как основное направление ее бренда — дизайнерская одежда: от платьев до домашних пижам.

«Я стараюсь помогать людям — мы делаем большие скидки, предоставляем маски тем, кто в этом нуждается», — рассказала певица.

Сохраняет она и численность штата, чтобы не допустить наводнения рынка труда безработными в это непростое время. Продажи одежды сохраняются, хоть и не по всем направлениям.

«Пока еще все под контролем. Людей я не сокращаю. Поскольку все сидят дома, есть потребность в нашей домашней и спортивной одежде — она у нас очень удобная, так что такие вещи у нас заказывают», — заключила Топурия.

Однако не все бизнес-идеи солистки «А-Студио» идут на ура. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты осудили Кети Топурию за рекламу дорогих сережек в разгар пандемии.

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