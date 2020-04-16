Реклама дорогостоящих сережек от Кети Топурии не встретила положительный отклик ее подписчиков в Instagram. Певица выложила в микроблоге снимок крупным планом, на котором стоит в платье с открытом верхом. Роскошное ювелирное изделие от модного бренда в ухе звезды дополняет образ, и притягивает внимание.

«Пока сидим дома, готовим гардероб к лету! Бриллиантовые серьги из дебютной коллекции подходят ко всему!» — написала солистка «А’Студио».

Instagram @keti_one_official

С тем, что образ Кети подобран великолепно, поклонники спорить не стали. Но сверкание подобными сережками в надежде раскрутить товар многие пользователи посчитали несвоевременным.

В комментариях звезде рассказали, что многим россиянам в период пандемии коронавируса не хватает денег на элементарные вещи, не говоря уже о «лучших друзьях девушек». А даже если обеспеченные подписчицы Кети Топурии приобретут такие серьги, не факт, что их удастся поносить этим летом. По неутешительным прогнозам вирусологов, пик заболеваемости COVID-19 в России еще впереди.

«Это она серьезно?»

«А деньги на покупку их прилагаются?»

«Понадобятся ли они к лету? Уже нет надежды выйти на улицу»;

«Обалдеть… как два разных мира…»;

«Кети, твои друзья по шоу-бизнесу уже в панике. Работы нет, недвижимость продают, шмотки… а ты тут с бриллиантами!» — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия сразила фанатов в платье с глубоким декольте.