Цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной

Стоимость майского фьючерса на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов на разных биржах.

До нуля цена нефти WTI рухнула к 21:00 по московскому времени. По данным лондонской биржи ICE, в 20:56 стоимость майского фьючерса рухнула почти на 100% — до 0,01 доллара за баррель.

По состоянию на 21:20 цены цена WTI на товарной бирже в Нью-Йорке упали на 162% — до минус 11,42 доллара за баррель. На лондонской бирже ICE отрицательный показатель составил 104% — минус 0,75 доллара за баррель.

Цена нефти Brent на бирже ICE ускорила падение до 8% к уровню закрытия предыдущих торгов. Стоимость барреля достигла уровня в 25,87 доллара. В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже отметки в 26 долларов за баррель 2 апреля текущего года.

Как сообщал 5-tv.ru, цена нефти WTI побила 20 апреля более заметный исторический рекорд. Стоимость майского фьючерса на нее впервые в истории опустилась ниже восьми долларов за баррель.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский ранее объяснил 5-tv.ru, почему обывателю можно не беспокоиться из-за этого обвала. Он назвал происходящее «ценовой манипуляцией», которая не имеет отношения к физическому рынку нефти. Эксперт полагает, что майский фьючерс WTI обрушился в рамках разборок инвестиционных банков.