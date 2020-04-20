Финансист объяснил, почему можно не беспокоиться из-за обрушения цен на нефть WTI

Обывателям бессмысленно беспокоится об обрушении цен на майский фьючерс нефти WTI — оно стало следствием простой ценовой манипуляции и не имеет отношения к физическому рынку нефти. Об этом 5-tv.ru сообщил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

«Я на вашем месте просто не обращал бы на это внимания. Потому что это контракт, в котором уже нет практически игроков. <…> Для неспециалистов достаточно трудно понять, что происходит, но я вам могу объяснить. Цена электронной нефти не имеет отношения к балансу спроса и отношения в моменте. Она имеет отношение к ставкам игроков на ту или иную цену закрытия контрактов. Это то же самое, что пари, понимаете? Вы ставите на то, что цена будет такая-то, я ставлю на то, что цена будет другая. Помимо того, что делают ставки, продавая/покупая фьючерсы, делают ставки опционами на конкретное завершение периода. Завтра этот опцион, этот фьючерс заканчивает свою жизнь. Он, наверное, закончит ее ниже 10 долларов за баррель. Соответственно, все кто продавал структурные продукты с барьером до 10 долларов за баррель, окажутся в выигрыше, потому что они не будут платить никаких страховых премий. Это финансовая война, к физическому рынку нефти она имеет мало отношения. Это инвестиционные банки разбираются друг с другом, рисуя цену закрытия отчетного периода», — сказал Голубовский

Он подчеркнул, что не играющие на бирже люди могут «абсолютно не париться по поводу» обрушения цен на фьючерсы нефти марки WTI.

«Абсолютно не парьтесь по этому поводу. Если у вас нет ставок на рынке, если вы не торгуете этим делом или если вы не покупатели каких-то опционов, фьючерсов или структурных продуктов <…> С точки зрения физического рынка нефти эта котировка не индикативна. Она не имеет к нему отношения. Тем более, я говорю, что из этого контракта большая часть игроков уже перетекла в следующий. Ведь контракты живут какое-то определенное время. Контракты на нефть, по-моему, живут месяц (Brent — точно месячный контракт, WTI, честно говоря, не помню) и к моменту, когда срок действия контракта подходит к концу, мало кто досиживает до конца. Люди обычно просто уходят из него в следующий. Это называется роллирование. Так что там уже просто жизни нет в этом контракте. То, что его решили напоследок убить, это просто в чьих-то финансовых интересах. Видимо, это обрушение просто выгодно тем, кто это делает. Я рушу цену на нефть, но у меня противоположная позиция может быть в опционе, который сейчас выходит в плюс. <…> Я на одном плече больше потеряю, на другом плече больше заработаю», — объяснил эксперт.

Он призвал относиться к происходящему как к обычной манипуляции с ценами. К физическому рынку нефти этот процесс не должен иметь отношения.

«На физическом рынке, я думаю, таких цен мы не увидим. Я думаю, что на физическом рынке цены останутся выше 10 долларов за баррель, я имею в виду в США. <…> Внутри Америка самой, наверное, цены на нефть были ниже 10 долларов за баррель были еще на прошлой неделе», — подытожил финансист.

Комментарий у Голубовского был взят примерно в 20:00 по московскому времени. Через час (20:56 мск) стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE рухнула почти на 100% — до 0,01 доллара за баррель.

Как сообщал 5-tv.ru, по состоянию на 19:26 цена майского фьючерса нефти WTI составляла 7,85 доллара. Она впервые в истории обрушилась ниже восьми долларов за баррель.