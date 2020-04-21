Глава ФМБА рассказала, что число новых тяжелых больных в стране снижается, растет показатель бессимптомного заболевания.

Скворцова дала прогноз по выходу России на плато по коронавирусу

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Выход России на плато по коронавирусу в конце текущей — начале следующей недели спрогнозировала глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Об этом она заявила в гостях у программы «Познер» на федеральном канале.

По словам Скворцовой, пик пандемии в стране уже близок. Однако сколько он продлится, на данный момент не известно.

«Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно будем на плато, конец этой — начало следующей недели. Сколько времени пробудем на нем (плато) —трудно сказать», — заметила Скворцова.

Экс-министр здравоохранения отметила, что прирост числа заболевающих остается стабильным, но меняет картину эпидемии. Так, все меньше тяжелых больных, гораздо больше легких. У значительной части пациентов коронавирус может проходить даже бессимптомно.

«Это свидетельствует о том, что процесс тот же, а выявляемость улучшилась, выявляем бессимптомные формы, число максимально приближенное к реальному», — заметила Скворцова.

Доля тех, кто переносит COVID-19 без симптомов держится около 40%, еще 30% болеют в легкой форме. Всего в России на 20 апреля зафиксировано 47 121 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов — 405, выздоровели 3 446 пациентов. Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о замедлении распространения COVID-19 в России.

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