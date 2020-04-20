Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах страны, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил глава государства.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Пик заболеваемости еще впереди, но нужно сделать все, чтобы его сгладить. Об этом президент говорил на специальном совещании, посвященном возможностям научного сообщества противостоять эпидемии. Вирусологи, инфекционисты отвечали на вопросы: эффективна ли выбранная в России методика лечения? Достаточно ли запасов лекарств, аппаратов ИВЛ? Кого надо защищать в первую очередь? Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко узнал о самом важном. Подробности в репортаже.
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