Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах страны, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил глава государства.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пик заболеваемости еще впереди, но нужно сделать все, чтобы его сгладить. Об этом президент говорил на специальном совещании, посвященном возможностям научного сообщества противостоять эпидемии. Вирусологи, инфекционисты отвечали на вопросы: эффективна ли выбранная в России методика лечения? Достаточно ли запасов лекарств, аппаратов ИВЛ? Кого надо защищать в первую очередь? Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко узнал о самом важном. Подробности в репортаже.

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Тема:
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