Зоопарк в «однушке»: Петербуржец держит в квартире двух рысей и восемь собак
Соседи любителя животных бьют тревогу и жалуются на шум, а также на нестерпимый запах в подъезде.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
В одной из петербургских многоэтажек, в обычной квартире, хозяин устроил настоящий зверинец. Завел восемь крупных собак и две рыси. Звуки и запахи по всему подъезду соответствующие. Дополнительный стресс — столкновение с дикой кошкой прямо на лестнице. Но по закону никаких нарушений нет. В городской ветслужбе так и сказали — документы в порядке. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин разбирался — как такое возможно? Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru опубликовал честное интервью о домашних соболях.
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