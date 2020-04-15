Певица запустила собственный челлендж, суть которого — отдать живущим неподалеку вредную еду и напитки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Модную идею запускать челлендж во время самоизоляции подхватила Лолита Милявская. К марту певица заметно похудела, но пребывание дома берет свое. Чтобы больше не искушать себя, звезда решила избавиться от вредной еды и напитков, а заодно помочь с продуктами живущим неподалеку и развлечь подписчиков в Instagram.

Челлендж Лолиты получил название «Отдай сегодня соседу то, от чего тебе завтра может быть плохо». На камеру артистка объявила, что собирается презентовать половину торта, початую бутылку водки и нечто продолговатое, завернутое в упаковку — то ли хлеб, то ли колбасу.

Instagram @lolitamilyavskaya

«Лолик, дорогая, у меня уже давно такой флешмоб. Сегодня возможно мороженное отдам. Хотя… я уже с Семой (сыном — Прим.ред.) на него подсела», — откликнулась в комментариях Эвелина Бледанс.

Остальные фолловеры поддержали идею Милявской. Многие предположили, что артистка переела и сгоряча задумала убрать «запрещенку» с глаз долой. Другие поняли, что снятый ей видеоролик юмористический, поэтому певица вряд ли понесет еду соседям. Но если все же понесет, то оказаться на их месте захотелось многим.

«Жаль, что я не ваш сосед»;

«Сегодня ничего не отдам — у меня день рождения, а вот завтра точно»;

«А у нас даже с соседями не рекомендуют общаться! Должна быть полная самоизоляция!» — откликнулись в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый избранник Лолиты снова оказался моложе нее.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:46
Звезда Playbоу Мария Лиман в стрингах-ниточках показала идеальные формы
9:37
Проект Пятого канала «Внуки Победы» поддержали звезды театра и кино
9:29
«Русская Кардашьян» показала подругу с похожими роскошными формами
9:22
Фронтовые бомбардировщики Су-24 провели тренировочные полеты ко Дню Победы
9:10
Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии коронавируса
8:53
Прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке

Сейчас читают

Как окрасить яйца на Пасху натуральными ингредиентами?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок