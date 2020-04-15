«Жаль, что я не ваш сосед»: Лолита решила избавиться от торта и водки
Певица запустила собственный челлендж, суть которого — отдать живущим неподалеку вредную еду и напитки.
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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Модную идею запускать челлендж во время самоизоляции подхватила Лолита Милявская. К марту певица заметно похудела, но пребывание дома берет свое. Чтобы больше не искушать себя, звезда решила избавиться от вредной еды и напитков, а заодно помочь с продуктами живущим неподалеку и развлечь подписчиков в Instagram.
Челлендж Лолиты получил название «Отдай сегодня соседу то, от чего тебе завтра может быть плохо». На камеру артистка объявила, что собирается презентовать половину торта, початую бутылку водки и нечто продолговатое, завернутое в упаковку — то ли хлеб, то ли колбасу.
«Лолик, дорогая, у меня уже давно такой флешмоб. Сегодня возможно мороженное отдам. Хотя… я уже с Семой (сыном — Прим.ред.) на него подсела», — откликнулась в комментариях Эвелина Бледанс.
Остальные фолловеры поддержали идею Милявской. Многие предположили, что артистка переела и сгоряча задумала убрать «запрещенку» с глаз долой. Другие поняли, что снятый ей видеоролик юмористический, поэтому певица вряд ли понесет еду соседям. Но если все же понесет, то оказаться на их месте захотелось многим.
«Жаль, что я не ваш сосед»;
«Сегодня ничего не отдам — у меня день рождения, а вот завтра точно»;
«А у нас даже с соседями не рекомендуют общаться! Должна быть полная самоизоляция!» — откликнулись в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что новый избранник Лолиты снова оказался моложе нее.
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