А вот спрос на ретро-автомобили не пропадет никогда. В этом уверены их обладатели. 19 апреля исполнилось полвека с начала производства ВАЗ 2101. В народе он получил название — «копейка».

Эта машина стала самой массовой в истории советского автопрома. За 18 лет выпущено почти пять миллионов. Большинство из них на ходу и сегодня.

За что полюбили «копейки» узнал Линар Гинатулин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой автомобиль мог бы купить в СССР в 1975 году современный россиянин.