Легендарная «копейка» отмечает полувековой юбилей
ВАЗ 2101 в свое время стал самым массовым в истории советского автопрома.
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А вот спрос на ретро-автомобили не пропадет никогда. В этом уверены их обладатели. 19 апреля исполнилось полвека с начала производства ВАЗ 2101. В народе он получил название — «копейка».
Эта машина стала самой массовой в истории советского автопрома. За 18 лет выпущено почти пять миллионов. Большинство из них на ходу и сегодня.
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