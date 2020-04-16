«Запорожец» по цене Hyundai или что мог бы купить в СССР в 1975 году современный россиянин

Журналисты «Экспресс-газеты» решили подсчитать, сколько стоили бы советские автомобили, если бы они производились сегодня, и сколько килограммов курицы, докторской колбасы и других товаров можно было бы купить в СССР на нынешнюю среднестатистическую зарплату россиянина. За основу взяли цены и прожиточный минимум в Советском Союзе в 1975 году — 50 рублей. С 11 185 рублями в 2020 году получилось соотношение в 224. Средняя зарплата граждан 45 лет назад составляла 133,5 рубля, сейчас — 41,8 тысячи рублей.

В результате получилось, что самый «народный» автомобиль ЗАЗ-966 или «Запорожец», который стоил в 1997 году 3,5 тысячи рублей, теперь обошелся бы в 784 тысячи — как «Лада Веста» или Hyundai Solaris. И если тогда за него пришлось бы выложить 26 зарплат, то в наши дни — всего 19.

«Жигули» ВАЗ-2101 или «Копейка» в 1975-м — стоила 5,6 тысячи рублей, то есть 42 советских зарплаты. В пересчете на сегодняшние деньги это 1,3 миллиона рублей — 30 зарплат. За те же деньги можно приобрести Kia Rio, Skoda Rapid или Skoda Octavia. За «Волгу» ГАЗ-24 45 лет назад нужно было выложить 69 зарплат или 9,2 тысячи рублей. В 2020-м эта сумма эквивалентна примерно двум миллионам, 49 зарплатам — столько стоят Volkswagen Passat, Audi A4 и Mercedes А-класса.

Бензин А92 тогда наливали по одному рублю за литр. Сегодня эта сумма эквивалентна 224 рублям. В реальности же бензин стоит 43-45 рублей за литр.

Буханка черного хлеба стоила в 1975 году 16 копеек и на зарплату их можно было купить 710 штук. В пересчете на 2020 году — 36 рублей и 1160 буханок хлеба.

Докторской колбасы по 2.20 советский гражданин мог на зарплату положить в холодильник 61 килограмм, сегодняшний россиянин почти столько же — 85 килограммов. Сливочного масла можно в наши дни запасти 116 килограммов — против 39 килограммов 45 лет назад. Говядины можно было купить на зарплату 67 килограммов, сейчас — 84 килограмма. Курицы — 76 килограммов в 1975-м и 239 килограммов сегодня.

И наконец водка «Столичная» в 1975 году продавалась за 3 рубля 7 копеек, купить можно было 43 бутылки на зарплату. Сейчас хватит на 119 бутылок по 350 рублей. А «Советского» шампанского сегодня можно купить с зарплаты 208 бутылок вместо 33 в далеком прошлом.

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