Женственная, нежная, обаятельная и располагающая к себе актриса Дарья Мороз редко показывает миру свои настоящие эмоции. Она всегда улыбается, даже когда в ее глазах отчетливо заметна грусть. Что это: хорошее воспитание или самозащита? Поклонники не могут разгадать эту тайну до сих пор. Но они искренне радуются, когда их любимица все же позволяет себе немного открыться.

Так произошло и сегодня. Дарья выложила черно-белое фото в Instagram, где позирует в невероятно сексуальном платье с глубоким вырезом на спине, демонстрирующим ее идеальную кожу, а на шее у актрисы расположено необычное колье в виде белоснежных перьев.

«Забирай этот город,

Он мне больше не нужен.

Все эти улицы и мосты», — подписала Мороз снимок строчками из песни «Проспект» группы Tesla Boy.

Instagram @d_moroz

В комментариях фолловеры звезды тут же принялись выспрашивать, что у нее случилось, ведь текст этой музыкальной композиции — настоящая драма. Однако ответа не последовало. Тогда, чтобы хоть как-то поддержать уставшую от жизненных передряг Дарью, поклонники стали одаривать ее комплиментами.

«Ох, Даша, мороз по коже! Восхитительны!»

«А зачем он нужен? Без Вас…»

«Дарья яркий пример того, как уход мужчины преображает! Вы стали просто сногсшибательны без Богомолова!» — обращались к звезде верные фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто заставил Дарью Мороз плакать навзрыд.