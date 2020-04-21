Галина Петрова ответила на слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным

Российская актриса Галина Петрова прокомментировала слухи о своей свадьбе с коллегой по цеху Валерием Гаркалиным. Звездам начали приписывать роман после их совместных съемок в сериале «Между нами девочками». По словам артистки, ее с партнером по проекту действительно связывают отношения. Правда, несколько иного рода.

Галина Петрова в программе Бориса Корчевникова рассказала, как однажды спасла Валерию Гаркалину жизнь. Дело было на съемках, актер неудачно поставил ногу и едва не упал со ступенек лестницы в Доме культуры. В последнюю секунду артист успел ухватиться за шарф своей партнерши.

«И шарф сползает с моей шеи. И в последний момент я зацепилась за другой конец этого шарфа, и он в этот момент успел выставить ногу вперед. И таким образом мы обошлись без страшного падения», — поделилась воспоминаниями звезда.

После этого партнеры по проекту начали дружить еще сильнее. По словам Галины Петровой, она старается не обращать внимания на слухи об отношениях с Гаркалиным. Для знаменитости остается загадкой, что стало почвой для подобных досужих мыслей среди ее коллег и поклонников.

«Меня порой спрашивали: „А когда вы успели пожениться?“ Я не знаю, почему люди сделали такой вывод. <…> Ну, поженили и поженили! На это не надо просто обращать внимания», — заявила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что путь Галины Петровой к славе был трагическим.