Развод родителей и смерть мамы. Трагический путь к славе актрисы Галины Петровой

Актеры всегда были теми, про кого обыватель думает — вот предел мечтаний: и слава, и любимое дело, все при них. Но далеко не всегда судьба служителей Мельпомены и Талии складывается счастливо. Актриса Галина Петрова пережила много тягостей, среди них и развод родителей, и смерть мамы, и детство в семье, где даже ближайшие родственники говорят в лицо не самые приятные вещи. В гостях программы Бориса Корчевникова артистка раскрыла подробности своего непростого становления.

По ее словам, с матерью она сошлась незадолго до ее смерти. Та ушла из семьи рано, и потом новые родственники не приветствовали ее попытки общения с мамой. По решению суда девочка осталась с отцом.

«Я чувствовала себя предателем семьи. Так у меня появилось первое чувство вины. Но я все равно к ней стремилась», — вспоминала актриса.

Мать работала простым водителем троллейбуса, и даже смерть ее оказалась связана с профессией. В один момент она поправляла «рога» транспортного средства, и ее придавило. Именно от этого впоследствии развился рак, от которого женщина скончалась в 44 года.

«После этого у нее диагностировали рак. Эта страшная болезнь маму и сгубила. Она умерла от рака в 44 года. Мы познакомились с ней поближе незадолго до ее смерти, за четыре года», — рассказала Галина Петрова.

В новой семье отца ее любили, но ей не хватало ласки. Мачеха была заботливой, но иной склад характера и привычки не позволяли ей поддержать девочку в момент становления.

«Папа привел в дом другую женщину. Это была крестьянская женщина, очень хорошая. Она всю жизнь старалась быть мне хорошей матерью, но мне все же не хватало нормальной ласки. Потискать, поцеловать — вот этого у нее не было», — заметила артистка.

Нехватка душевного тепла развила в Галине комплексы. По вечерам, по ее словам, она слышала, как родственники обсуждают ее внешность, что не внушало будущей актрисе уверенности в себе.

«Чувство такта таким простым людям не очень свойственно. Они очень любили правду. Они говорили: „Галька наша год от года все страшнее и страшнее, зато умная. Учится хорошо“. Когда я спрашивала, действительно ли я такая страшненькая, бабушка мне говорила: „Зато ты обаятельная!“», — поведала Петрова.

Возможно, что именно такое отношение родни подтолкнуло ее выйти на театральные подмостки. Правда, и заветное поступление в училище прошло не гладко, только со второй попытки.

«После театрального кружка последовал ГИТИС, но туда я поступила не с первого раза. Мне кажется, тогда я напугала комиссию, приехав в оранжевом платье в белый горох и красных носках», — весело вспоминает Петрова.

Сейчас Галине Леонидовне 63 года, и она востребованная артистка. Она служила в «Современнике», МХТ имени Чехова, сейчас играет в спектаклях по приглашению. Зрителю на широком экране она знакома по работам в картинах «Орел и решка», «Незабудки», сериалах «Орлова и Александров», «Ранетки», «Не родись красивой» и других телепроектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о роковой судьбе первой жены Льва Лещенко.