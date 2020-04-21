Грузия выдала России трех граждан, обвиняемых в совершении умышленных преступлений
Один из экстрадированных обвиняется в убийстве.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, Генпрокуратура РФ
В Россию из Грузии экстрадировали трех мужчин, обвиняемых в совершении умышленных преступлений: Теймура Гарибова, Максима Фатеева и Курбана Омарова. Об этом сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.
«Запросы о выдаче фигурантов уголовных дел Генеральная прокуратура РФ направила в августе прошлого года, грузинская сторона их удовлетворила», — сказал он.
По версии следствия, весной 2013 года в Петрозаводске Гарибов с сообщником задушили мать его сожительницы, пока она спала. После этого злоумышленники вывезли тело женщины в лес и там сожгли. За убийство Гарибов расплатился с сообщниками двумя обручальными кольцами. Он обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц.
Максим Фатеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере».
Третьего экстрадированного Курбана Омарова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Пособничество в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».
Гарибов, Фатеев и Омаров были объявлены в международный розыск. Летом 2019 года Генеральная прокуратура РФ направила коллегам из Грузии запросы об их выдаче, которые позже были удовлетворены.
Пересечение Государственной границы РФ экстрадируемыми было согласовано с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Ранее 5-tv.ru писал, что Польша по запросу РФ экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня».
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